Il peso schiacciante della Storia (Di venerdì 14 agosto 2020) «Ho scelto il sollevamento pesi perché non ne sapevo nulla e perché sono rimasta molto affascinata dal fatto che questi uomini lavorano in un isolamento totale e sono ossessivi. Sembra che non abbiano una vita al di là del sollevamento. Lo sport non mi interessa ma mi interessano le ossessioni». Con queste parole pronunciate dalla regista svedese Mai Zetterling si apre uno degli otto episodi di Visions of Eight. Ciò che l’occhio non vede (1973), il film ufficiale delle Olimpiadi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zazoomblog : Il peso schiacciante della Storia - #schiacciante #della #Storia - Claudia_CIau : RT @_Grandangoli_: Visitata Pompei, il peso della storia è davvero schiacciante: continuavo a ripetere a me stesso 'Gesù, qui c'hanno suona… - Illich__ : RT @_Grandangoli_: Visitata Pompei, il peso della storia è davvero schiacciante: continuavo a ripetere a me stesso 'Gesù, qui c'hanno suona… -

Ultime Notizie dalla rete : peso schiacciante Rubrica sul Sociale, l'Angolo d'Intesa - Panna e Cioccolato In evidenza Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Chiesti 15 e 13 anni per i “genitori dell’orrore”

Sono accusati di avere inferto per anni pesanti maltrattamenti ai figli e per questo sono stati soprannominati i “genitori dell’orrore”: la coppia, nel frattempo divorziata, è comparsa oggi davanti al ...

Sono accusati di avere inferto per anni pesanti maltrattamenti ai figli e per questo sono stati soprannominati i “genitori dell’orrore”: la coppia, nel frattempo divorziata, è comparsa oggi davanti al ...