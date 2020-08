Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 agosto 2020: Angela confessa di avere un figlio! (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio, Angela confessa a Roberta e Gabriella il suo segreto, mentre Luciano e Silvia cercano di proteggere Federico dalla verità... Leggi su comingsoon

