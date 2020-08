Il papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli» (Di giovedì 13 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi: «Non credo nemmeno che sia stata uccisa. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi» Leggi su corriere

