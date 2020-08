Il papà di Gioele “Chi sa parli. Viviana? Forse incidente o malore” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi”. A dirlo in un'intervista al “Corriere della Sera” Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta sabato a Caronia, e papà di Gioele, il bimbo di 4 anni per il quale, a 10 giorni dalla misteriosa scomparsa, proseguono incessanti le ricerche nel Messinese. “Viviana a Messina si era ambientata molto bene e aveva ottimi rapporti anche con i miei parenti, con mia madre e mio padre, i miei fratelli…Lei e Gioele sono la gioia di casa, sono la mia vita ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Il papà di Gioele “Chi sa parli. Viviana? Forse incidente o malore” - zazoomblog : Il papà di Gioele: «Viviana non era stata bene ma non voglio pensare al suicidio. Chi sa parli» - #Gioele: #«Vivia… - leoberthi : RT @Corriere: Il dolore del papà di Gioele: «Chi sa parli. Viviana? Non voglio pensare al suicidio, era tranquilla» - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Il dolore del papà di Gioele: «Chi sa parli. Viviana? Non voglio pensare al suicidio, era tranquilla» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lo strazio del papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio» -

Ultime Notizie dalla rete : papà Gioele Il caso Mattarella e i misteri sulla morte dell’agente Agostino Corriere della Sera