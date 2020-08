Il nuovo numero di Prima è in edicola e digitale con lo speciale 'Total Audio " La voce protagonista del mercato dell'ascolto' - (Di giovedì 13 agosto 2020) Stesso clima alla 'Gazzetta dello Sport', dove è arrivato il nuovo direttore Stefano Barigelli, che progetta edizioni locali e rafforza il digitale per "irrobustire la nostra leadership". ... Leggi su primaonline

Firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che dispone per le discoteche misure di controllo per la diffusione del Covid più restrittive, in attesa di eventuali provvedimenti naz ...

Rieti, trasporto scolastico: rincari per i non residenti. Ecco le nuove tariffe

RIETI - Dopo aver messo mano all’edilizia leggera nei 28 plessi comunali, grazie ai 230mila euro erogati dal Miur, l’emergenza Covid nelle scuole del Comune di Rieti prosegue con la rimodulazione dell ...

