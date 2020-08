Il Movimento espellerà i furbetti. Distanza abissale tra M5S e Lega. Parla il sociologo De Masi: “Fanno bene i grillini a cacciarli. Gravissimo per un onorevole aver chiesto il bonus” (Di giovedì 13 agosto 2020) “È Gravissimo che un Parlamentare abbia percepito dell’ormai famoso bonus per le Partite Iva, ma è ancora più grave che l’abbia fatto uno del Movimento cinque stelle”. È chiaro sul punto il professor Domenico De Masi, autorevole sociologo da sempre vicino al mondo pentastellato. Che, proprio in riferimento al Movimento cinque stelle, elogia la scelta fatta di espellere l’eventuale furbetto pentastellato: “Condivido pienamente la scelta. Deve essere cacciato prima di subito. Anzi se io fossi in lui lo direi subito…”. Si auto-denuncerebbe? Assolutamente sì. Perlomeno salverei un minimo la faccia. Dopotutto è meglio auto-denunciarsi che aspettare che l’Inps fornisca i nomi e si venga a sapere ... Leggi su lanotiziagiornale

