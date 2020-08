Il massacro provocò 80mila morti, la Namibia dice no all'offerta della Germania (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Paese africano, un tempo colonia tedesca, chiede 4 miliardi di dollari come risarcimento per le violenze compiute a... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : massacro provocò Il 25esimo anniversario del massacro di Srebrenica: il ricordo tra la negazione del genocidio Global Voices Online in Italiano Paola Ferrari parla della Juve ripescata. Massacrata sui social

Paola ferrari massacrata sui social. La giornalista ha postato un tweet in cui riprendeva una notizia del Televideo in cui si parlava del ripescaggio della Juve in Champions League in seguito ai casi ...

Paola ferrari massacrata sui social. La giornalista ha postato un tweet in cui riprendeva una notizia del Televideo in cui si parlava del ripescaggio della Juve in Champions League in seguito ai casi ...