Il marito di Viviana Parisi: "Quella mattina erano tranquilli. Non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Quella mattina li avevo visti tranquilli, nessuna inquietudine, nessun litigio”: così Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, parla del 3 agosto, l’ultimo in cui ha visto la moglie e il figlio Gioele. Al Corriere della Sera il padre racconta il suo stato d’animo e le ipotesi che si stanno affacciando nella sua mente. Una, Quella del suicidio, non vuole nemmeno considerarla: ”È successo qualcosa di così lontano dal nostro mondo che non riesco a immaginare nulla”. Aggiunge: “Penso che potrebbe aver perso l’equilibrio da un’altezza importante o che si sia sentita male. Non credo l’abbiano uccisa”. E implora: “Chi sa, parli”. Un ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il marito di Viviana Parisi: 'Quella mattina erano tranquilli. Non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli' - leoberthi : RT @Corriere: Il dolore del papà di Gioele: «Chi sa parli. Viviana? Non voglio pensare al suicidio, era tranquilla» - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il marito di Viviana: “Troverò Gioele da solo Indagini partite tardi” [dalla nostra inviata ROMINA M… - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Il dolore del papà di Gioele: «Chi sa parli. Viviana? Non voglio pensare al suicidio, era tranquilla» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lo strazio del papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio» -

Ultime Notizie dalla rete : marito Viviana Viviana Parisi, il marito Daniele Mondello, papà di Gioele: «Non voglio pensare al suicidio» Corriere della Sera Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele: i Vigili controllano anche un pozzo

Continuano le ricerche del piccolo Gioele: i Vigili controllano anche un un terreno dove si trova un pozzo. Si allarga ulteriormente il perimetro di ricerche per il piccolo Gioele Mondello, il figlio ...

La misteriosa morte di Viviana e l'attesa di Daniele per «vederla per l'ultima volta»

MESSINA - Alla giusta distanza. Lontano dall’ingresso della camera mortuaria del “Papardo”, in un parcheggio defilato. Dentro un’utilitaria bianca c’è Daniele Mondello. La doppia vittima di questa sto ...

Continuano le ricerche del piccolo Gioele: i Vigili controllano anche un un terreno dove si trova un pozzo. Si allarga ulteriormente il perimetro di ricerche per il piccolo Gioele Mondello, il figlio ...MESSINA - Alla giusta distanza. Lontano dall’ingresso della camera mortuaria del “Papardo”, in un parcheggio defilato. Dentro un’utilitaria bianca c’è Daniele Mondello. La doppia vittima di questa sto ...