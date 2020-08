Il furbetto della tassa di soggiorno (Di giovedì 13 agosto 2020) 00:00 Bonus 600 euro, può non piacere ma non c’è nulla di illegale nell’averlo chiesto, come dice Nordio sul Messaggero . Piuttosto è preoccupante il fatto che affidiamo a Tridico le nostre informazioni personali. 07:10 Isola di Pag, i ragazzi non possono più andarci per paura del Covid. 08:45 Si continua a parlare di un nuovo lockdown… 09:25 Capodichino, vogliono chiudere le frontiere. 10:12 L’Azzolina e i 3 miliardi di euro per i nuovi banchi totalmente inutili. 10:45 Sallusti si cucina Sala che pensa a un’alleanza con i grillini per i monopattini. 12:20 M5s, il doppio mandato che i grillini vogliono abolire ma Buffagni non ci sta e ricorda le parole del fondatore Casaleggio. 14:20 È nata una nuova stella progressista, si chiama Kamala Harris scelta come vice di Joe Biden per le presidenziali americane.L'articolo ... Leggi su nicolaporro

Travolto dallo scandalo bonus furbetti Barbisan abbandona la corsa alle regionali: «Troppo fango»

TREVISO - Alla fine Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega e capogruppo a palazzo dei Trecento, travolto dallo scandalo dei bonus per le partite Iva messe in ginocchio dall'emergenza Covi ...

Controlli in discoteca, Gabrielli frena: "Non si può militarizzare l’estate"

ll capo della polizia alla Versiliana: il rimedio sarebbe peggiore del male. Ma non siamo fuori dall’emergenza Immigrazione, il rischio dei contagi in arrivo è reale. "Anche se non esiste un pericolo ...

