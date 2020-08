Il deputato della Lega Dara comprende la scelta del partito, il bonus richiesto dalla madre (Di giovedì 13 agosto 2020) Il deputato Andrea Dara ha commesso una leggerezza. È questo quanto si apprende il giorno dopo la decisione della Lega di sospenderlo, insieme alla colLega Elena Murelli, per aver chiesto il bonus Covid per le partite iva previsto dal governo e votato dal parlamento. La quota di 600 euro versata per due volte a marzo e ad aprile è costata la sospensione dalla Lega per il deputato mantovano, una carriera in politica e la fama di brava persona. LEGGI ANCHE > Escono i nomi dei leghisti che hanno preso il bonus: Murelli e Dara sospesi Andrea Dara e il bonus covid richiesto dalla madre Una leggerezza ... Leggi su giornalettismo

