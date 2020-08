Il deputato Andrea Dara della Lega ammette il bonus 600 euro: “Non l’ho chiesto io”. Colpa della madre (Di giovedì 13 agosto 2020) Tra i deputati che hanno richiesto ed ottenuto il bonus 600 euro dall’INPS durante l’emergenza Coronavirus ne abbiamo almeno due tesserati ufficialmente iscritti alla Lega. Ad esempio, in queste ore Andrea Dara ha ammesso pubblicamente di essere stato uno dei beneficiari, prendendo atto della sospensione da parte del partito e del fatto che non verrà ricandidato in occasione della prossima tornata elettorale. I nodi vengono al pettine, dunque, come avevamo anticipato qualche giorno fa a proposito del garante della privacy che aveva “invogliato” l’INPS a fare i nomi dei cosiddetti deputati furbetti. Le prime reazioni di Andrea ... Leggi su bufale

