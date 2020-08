Il coronavirus visto con gli occhi dei bambini (e dei burattini). VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Il sipario si apre dolcemente per accendere i riflettori sulle paure, e sulle speranze di Margì, Gioppino e Bortolì - le maschere più celebri (assieme a quelle di Arlecchino e Brighella) della tradizione bergamasca - che si muovono con le movenze tipiche dei burattini. All’improvviso, al centro del palcoscenico compare un disegno con cui, purtroppo, tutti noi abbiamo imparato a familiarizzare: quello del Sars-Cov2, il virus responsabile dell’epidemia (poi pandemia) da Covid 19, di cui Bergamo, assieme a Brescia, è stato l’epicentro in Italia. Una specie di globo terrestre infilzato da tanti bastoncini (così lo hanno raffigurato spesso i bambini) ondeggia tra le mani del burattino Bortolì, mentre la sua mamma, Margì, cerca di spiegargli cosa sta succedendo in città e non solo. Leggi su tg24.sky

Sono migliorate le condizioni di salute di Jacob, il figlio 18enne di Jon Bon Jovi. Il giovane ha contratto il Coronavirus che gli ha procurato fastidi intestinali. Parlando al sito web statunitense E ...

Racing Point, Perez negativo al coronavirus: torna per il Gp di Spagna

Gli occhi addosso li ha avuti fin dall'annuncio in Racing Point, figuriamoci dopo il gran rilancio nel paddock. Finisce così quindi la sostituzione di Nico Hulkenberg e la sua favola in Racing Point.

