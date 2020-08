Il consigliere della Lega e il post sulle sperimentazioni naziste e i medicinali (Di giovedì 13 agosto 2020) Francesco Atria, consigliere comunale della Lega a Borgo San Lorenzo, ieri ha dimostrato la sua innata lucidità con questo post, successivamente cancellato: «Accadeva nel 1945, Tribunale di Norimberga: “La somministrazione di medicinali contro la volontà del soggetto è crimine contro l’umanità”». Oggi, a colloquio con Repubblica Firenze, ha fatto sapere che non si riferiva mica ai vaccini: . «Io sono favorevole ai vaccini, non a caso non c’è la parola vaccino in quel post…». Scusi, ma allora che significato hanno quelle righe? «È una semplice rievocazione storica, sono all’estero in vacanza… mi sono imbattuto in un volantino… ... Leggi su nextquotidiano

