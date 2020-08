Il Castello delle Cerimonie chiuso per Covid-19: paura alla Sonrisa (Di giovedì 13 agosto 2020) Un cantante de Il Castello delle Cerimonie è in terapia intensiva e altre 27 sono positive al Covid-19 mentre Vincenzo De Luca annuncia la chiusura della Sonrisa, Imma Polese rassicura: 'Nessuno è in pericolo'. Il Castello delle Cerimonie è stato chiuso per Covid-19: un cantante che lavora all'hotel Sonrisa, la struttura che ospita il programma di Real Time, è ricoverato in terapia intensiva per il Coronavirus. Sembra che 18 appartenenti alla famiglia Polese sono risultati positivi al tampone. La scorsa settimana Real Time ha smentito le voci di chiusura de Il Castello delle Cerimonie ma Donna Imma Polese ed ... Leggi su movieplayer

