Il calendario ufficiale di Premier League e Fa Cup: niente replay, in campionato si parte il 12 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) La Premier League ha ufficialmente svelato le date della nuova stagione, la 2020-2021, che inizierà nel fine settimana di sabato 12 settembre e terminerà domenica 23 maggio. Il programma completo delle partite, con i dettagli di tutte le 380 partite della Premier League, sarà pubblicato entro venerdì 21 agosto. Ecco di seguito tutte le date. Matchweek 1: sabato 12 settembre Matchweek 2: sabato 19 settembre Matchweek 3: sabato 26 settembre Matchweek 4: sabato 3 ottobre Matchweek 5: sabato 17 ottobre Matchweek 6: sabato 24 ottobre Matchweek 7: sabato 31 ottobre Matchweek 8: sabato 7 novembre Matchweek 9 : Sabato 21 novembre Matchweek 10: sabato 28 novembre Matchweek 11: sabato 5 dicembre Matchweek 12: sabato 12 ... Leggi su calcioweb.eu

LegaBasketA : ?? CI SIAMO! Il Calendario UFFICIALE della #LBASupercoppa2020?? ??Prima palla a 2 il 27 agosto tra @OlimpiaMI1936 e… - CalcioWeb : Il calendario ufficiale di #PremierLeague e #FaCup: niente replay, in campionato si parte il 12 settembre - - _kuball_ : Nella tana della #Lega c'è il calendario ufficiale di apertura scuole, not that bad :) - varesenews : Il calendario è ufficiale: le scuole dell’infanzia iniziano il 7 le altre il 14 settembre - LaudiLorenzo : RT @PallVarese: ?? #UFFICIALE il calendario della Supercoppa Italiana ?? La #Openjobmetis esordirà sabato 29 ?? @OlimpiaMI1936 ???? Clicca qui… -

Ultime Notizie dalla rete : calendario ufficiale Il calendario è ufficiale: le scuole dell'infanzia iniziano il 7 le altre il 14 settembre Varesenews Superbike: ufficiale la cancellazione del Gran Premio d’Argentina 2020, si tornerà a San Juan Villicum nel 2021

Si restringe ulteriormente il calendario del Mondiale Superbike 2020, che quest’oggi annuncia la cancellazione definitiva del round argentino a San Juan Villicum. Il circuito argentino, che nel 2018 ...

SBK, ufficiale: niente Argentina nel 2020, si torna nel 2021

Le derivate di serie non faranno tappa a San Juan de Villicum in questa stagione, ma è già stata confermata la presenza in calendario per il 2021. Il Governo di San Juan, Grupo OSD, la FIM e Dorna WSB ...

Si restringe ulteriormente il calendario del Mondiale Superbike 2020, che quest’oggi annuncia la cancellazione definitiva del round argentino a San Juan Villicum. Il circuito argentino, che nel 2018 ...Le derivate di serie non faranno tappa a San Juan de Villicum in questa stagione, ma è già stata confermata la presenza in calendario per il 2021. Il Governo di San Juan, Grupo OSD, la FIM e Dorna WSB ...