Il bonus chiesto da 4 consiglieri altoatesini. La teoria (fallita) dell’assessore Svp: “Non ho avuto perdite, volevo mostrare inefficienza” (Di giovedì 13 agosto 2020) La provincia di Bolzano non è immune allo scandalo sul bonus da 600 euro per le partite Iva percepito dai politici. Quattro consiglieri provinciali, nonostante per loro sia prevista un’indennità mensile lorda di 9800 euro, hanno fatto richiesta del beneficio Inps legato all’emergenza Covid: si tratta di Helmut Tauber, Gert Lanz, l’assessore Arnold Schuler – tutti in forza alla Südtiroler Volkspartei – nonché il consigliere Paul Köllensperger, leader del principale partito di opposizione, TeamK. I diretti interessati hanno confermato, dopo che i nomi erano stati svelati dalla Tageszeitung. Tra i banchi della maggioranza, l’unico a percepire effettivamente il bonus è stato Tauber, che ha parlato di “errore” e ha annunciato di voler rimborsare i soldi. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

