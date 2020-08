"Il bonus? Chiedo i danni all'Inps". La deputata renziana pronta a far saltare la testa di Tridico (Di giovedì 13 agosto 2020) Michela Rostan è pronta a chiedere i danni all'Inps. La deputata di Italia Viva è finita tra i nomi dei furbetti che hanno chiesto il bonus da 600 euro per le partite Iva, salvo poi venire scagionata. Ma troppo tardi: la Rostan era già tra i parlamentari smascherati dal Corriere della Sera. "Chiedo che l'Inps faccia chiarezza. Considero una barbarie questa caccia alle streghe, alimentata evidentemente da qualcuno. Istituzioni e mass media dovrebbero avere un sussulto di dignità e comportarsi in maniera più responsabile - si è sfogata in un'intervista a Stylo24 -. Potrebbero anche arrivare, a questo punto, all'indirizzo dell'Inps e di alcuni giornali delle richieste di risarcimento dei ... Leggi su liberoquotidiano

