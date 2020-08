Il bollettino sul Coronavirus oggi 13 agosto in Lombardia (Di giovedì 13 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati sui contagi della Regione: oggi 74 nuovi positivi e due decessi. Tra i 74 nuovi casi il bollettino della Regione Lombardia evidenzia che 14 sono debolmente positivi e 4 si registrano a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.174 per un totale complessivo di 1.394.380. I guariti aumentano di 54 unità, dall’inizio dell’emergenza sono 74744. Gli ospedalizzati oggi sono 170 e da ieri sono aumentati di 5. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 11 in aumento rispetto a ieri di uno. Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi nelle varie province anche oggi la maggior parte dei casi ... Leggi su nextquotidiano

