Il biografo di Messi sgancia la bomba: “Cristiano Ronado offerto a chiunque, la Juventus vuole liberarsene!” (Di giovedì 13 agosto 2020) Guillem Balague, famoso giornalista spagnolo nonchè co-autore delle biografie di Leo Messi e Pep Guardiola, ha parlato della situazione attuale di Cristiano Ronaldo ai microfoni di BBC 5 Live. Secondo Balague, la Juventus starebbe cercando di liberarsi del contratto di Cristiano Ronaldo a tutti i costi: “il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG stia pensando davvero di prenderlo, ma un altro. Jorge Mendes ha avuto mandato di trovare una squadra a Ronaldo. Lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi. Ci ha provato con il Real Madrid, ma ha ricevuto risposta che non c’è alcuna possibilità e allora si è parlato perfino dell’MLS. È stato offerto ovunque, anche al Barcellona. La Juventus vuole ... Leggi su sportfair

