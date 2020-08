Il biografo di Cristiano Ronaldo: “La Juventus vuole cederlo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una clamorosa notizia di calciomercato scuote la Juventus. Secondo Guillem Balague, biografo di Cristiano Ronaldo, la società bianconera avrebbe incaricato il procuratore del fenomeno portoghese, Jorge Mendez, di trovare una squadra al suo assistito perché non avrebbe più intenzione di sostenere il suo pesante ingaggio(31 milioni di euro a stagione) Blaise Matuidi lascia la Juventus, lo aspetta l’ Inter Miami Bailague, intervistato dalla BBC, ha tenuto a precisare che il procuratore del fenomeno portoghese sarebbe in contatto con i maggiori club europei con l’intento di offrire le prestazioni del suo assistito. Si parla addirittura del Barcellona. “Hanno bussato anche alla porta del Real Madrid, ma i dirigenti dei Blancos non hanno aperto, replicando con un ... Leggi su sport.periodicodaily

Corriere : Ronaldo lascia la Juve? Il suo biografo: «I dirigenti bianconeri lo stanno offrendo a chiunque» - SkySport : Il biografo di Cristiano Ronaldo alla BBC: 'L'agente lo ha offerto a tutti' - repubblica : Il biografo di Cristiano Ronaldo: 'La Juve vuole venderlo, lo ha offerto anche al Barcellona' [aggiornamento delle… - Fprime86 : RT @SkySport: Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ? - JJHR_11 : RT @SkySport: Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ? -