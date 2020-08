Icardi esce e il PSG vince, i tifosi dell’Inter esultano: “Menomale che ce lo siamo tolti” [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Una partita non brillante. Anzi, proprio insufficiente. Il peggiore in campo di Atalanta-Paris Saint Germain è stato Mauro Icardi. L’attaccante argentino non è mai realmente entrato nel vivo del gioco, si è nascosto, ha toccato pochissimi palloni. Non è stato utile, in generale, alla squadra. E infatti è anche grazie alla sua uscita se la squadra francese ha svoltato e non per niente a siglare il gol decisivo è stato il calciatore a lui subentrato, Choupo-Moting. Ora, chiaramente, non vuol dire che Icardi sia diventato ‘brocco’ all’improvviso. Spesso, all’Inter, usciva dal gioco, si spegneva, ma si faceva poi vedere per i gol, alcuni anche decisivi. “Mascherava” in questo modo la sua poca partecipazione alla manovra. Ieri non è accaduto. Niente, né ... Leggi su calcioweb.eu

