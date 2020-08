I tifosi festeggiano il ritorno dell'Atalanta e Percassi: 'Premierò i miei giocatori' (Di giovedì 13 agosto 2020) I tifosi li hanno accolti da eroi. Certo, non erano in migliaia come quando la Dea aveva conquistato gli ottavi di Champions, prima che il coronavirus bloccasse l'Italia e ferisse Bergamo. Ma all'... Leggi su gazzetta

AtalantaBCFeed : I tifosi festeggiano il ritorno dell'Atalanta e Percassi: 'Premierò i miei giocatori' #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : I tifosi festeggiano il ritorno dell'Atalanta e Percassi: 'Premierò i miei giocatori': I tifosi festeggiano il rito… - Gazzetta_it : I tifosi festeggiano il ritorno dell'#Atalanta e #Percassi: 'Premierò i miei giocatori' - jQXAHXaigipUHDE : RT @AriSolosamp: Tifosi della SAMPDORIA in galleria Mazzini festeggiano la loro amata ???????????? - capozzellianto1 : @officialmaz Sono più che d'accordo con te... Ma vorrei che ci fosse più 'solidarietà' tra tutte le squadre italia… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi festeggiano I tifosi festeggiano il compleanno della Sampdoria La Repubblica Ha ragione Gasperini: l'Atalanta ha vinto comunque. La festa dei tifosi che festeggiano a Lisbona VIDEO

Sono pietrificate le facce degli atalantini a Lisbona: non possono credere che il sogno della loro prima Semifinale sia stato infranto sul più bello, al 90', qu ...

Ciro Immobile: "Sono stato vicino alla maglia azzurra, ma ora sto bene alla Lazio"

"Sono stato vicino al Napoli, ma sto bene alla Lazio. E ora punto agli Europei". Ciro Immobile guarda già avanti e, in occasione della cerimonia per il ritorno nella sua Torre Annunziata, la città che ...

Sono pietrificate le facce degli atalantini a Lisbona: non possono credere che il sogno della loro prima Semifinale sia stato infranto sul più bello, al 90', qu ..."Sono stato vicino al Napoli, ma sto bene alla Lazio. E ora punto agli Europei". Ciro Immobile guarda già avanti e, in occasione della cerimonia per il ritorno nella sua Torre Annunziata, la città che ...