I sogni, le stelle e il volo fatale: le ultime ore dei giovani morti (Di giovedì 13 agosto 2020) Federico Garau Le vite spezzate dei cinque ragazzi deceduti in seguito al tragico incidente, il dolore dei sopravvissuti e dei familiari. Ecco cosa è accaduto quella terribile notte Un'autentica tragedia quella avvenuta a Castelmagno, piccolo comune dell’alta Valle Grana (Cuneo), dove nella notte fra l'11 ed il 12 agosto hanno perso la vita 5 ragazzi, deceduti in seguito ad un incidente stradale. Il gruppo, dopo essersi incontrato nella piazza di paese, aveva deciso di raggiungere la zona dell'Alpe Chastlar per ammirare il cielo stellato e le stelle cadenti. nodo 1883047 L'incidente Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era piena notte quando il Land Rover Defender 130 a bordo del quale viaggiavano i ragazzi è uscito fuori strada e si è ribaltato, a poca distanza dal rifugio Maraman, cadendo in un burrone: un ... Leggi su ilgiornale

LuciaTassan : RT @Vale22046: So che non si avvereranno mai resteranno sogni e desideri ...i miei A tutti voi buone stelle ~*~*~* #nottediSanLorenz… - DimitriDeVita : RT @MariaGloriaDiM2: Sera?????#ScrivoDellEstate #Anima??MariaGloriaDM Voglio una vita vista mare, svegliarmi e avere sulla pelle il sapore de… - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: Ci sono sogni che odorano di notti profumate, stelle magiche che illuminano il nostro amore, luci tremule nello scoppiettio… - vindicarvs : • ????????????????????????, directed by Christopher Nolan / • ?????????? ?????????? ?????? ??????????..., written by Girolamo Comi Stelle morent… - meryanne61 : RT @DavLucia: In certe notti d’estate perdersi con lo sguardo fra le stelle,è uno dei modi più belli per sognare e,seguendo la loro scia,la… -

Ultime Notizie dalla rete : sogni stelle I sogni, le stelle e il volo fatale: le ultime ore dei giovani morti il Giornale Intervista esclusiva a Ilenia Lazzarin: “Ero in lizza per la conduzione...

Ilenia, avete da poco iniziato a girare le nuove puntate di “Un posto al sole”. Come è andata la ripartenza? La ripartenza è andata molto bene. Sul set sono stati attivati tutti i dispositivi di sicur ...

Cuneo, l’incidente a Castelmagno e le vite spezzate di cinque ragazzi: l’auto in scarpata, la vacanza in montagna e la pesca alle trote

dalla nostra inviata CASTELMAGNO (CUNEO) — Claudio Tosello ha 53 anni ed è un caporeparto dei vigili del fuoco di Cuneo. L’altra notte è salito con la sua squadra fin lassù, sotto il cielo stellatissi ...

Ilenia, avete da poco iniziato a girare le nuove puntate di “Un posto al sole”. Come è andata la ripartenza? La ripartenza è andata molto bene. Sul set sono stati attivati tutti i dispositivi di sicur ...dalla nostra inviata CASTELMAGNO (CUNEO) — Claudio Tosello ha 53 anni ed è un caporeparto dei vigili del fuoco di Cuneo. L’altra notte è salito con la sua squadra fin lassù, sotto il cielo stellatissi ...