I Muse ricordano la fan italiana morta in un incidente | ' Cercavamo la sua parrucca rosa tra la folla'

Anime che si incontrano, che si scambiano energia e poi la distribuiscono a chi è presente e a chi guarda da casa. Questo è stato il senso che La Mia Generazione vuole riproporre per la nuova edizione ...

"Siamo devastati dalla notizia della morte di una delle nostre più grandi fan": così i Muse, sui social, ricordano la ventenne Bianca Ballabio, appassionata della band britannica che cercava di essere ...

"Siamo devastati dalla notizia della morte di una delle nostre più grandi fan": così i Muse, sui social, ricordano la ventenne Bianca Ballabio, appassionata della band britannica che cercava di essere ...