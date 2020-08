I Misteri di Parigi, anticipazioni puntate in onda venerdì 14 agosto su La7 (Di venerdì 14 agosto 2020) I Misteri di Parigi, anticipazioni puntate in onda venerdì 14 agosto alle 21:10 su La7. Venerdì 14 agosto su La7 andrà in onda una serie francese dal titolo I Misteri di Parigi (Mystery in Paris). Si tratta di una serie antologica andata in onda dal 2011 al 2018 sul canale francese France 2, ed è composta da 7 episodi. Ogni episodio racconta di un mistero ambientato in una location diversa nel cuore di Parigi. L’appuntamento è per venerdì alle 21:10 con il secondo e il terzo episodio. La serie è già andata in onda in Italia, nel 2018 su Fox Crime. Ecco la trama delle puntate che andranno in ... Leggi su dituttounpop

