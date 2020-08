“I leccac*** Scanzi e Travaglio e il loro culatello Di Maio...". Sgarbi si autocensura ma è troppo tardi: a valanga, frasi irriferibili | Video (Di giovedì 13 agosto 2020) Vittorio Sgarbi è tornato ad affrontare la polemica con Andrea Scanzi, che insieme a Marco Travaglio viene definito un “servo di regime” che “lecca il c***” al Movimento 5 Stelle per avere vantaggi. “Finiranno nella m*** - è la previsione del critico d'arte - e lo si vedrà già alle regionali, perché i grillini non sono più nulla”. Poi ci è andato giù pesante con Scanzi: “è un cagnolino impegnato a leccare il c*** a Luigi Di Maio, si fanno anche fotografare in vacanza insieme senza mascherina. Da negazionista della prima ora è diventato il più accanito sostenitore delle misure di questo governo di m***. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoI leccac***