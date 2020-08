I furbetti del bonus non sono l’unico problema dell’Italia: la deputata Elena Murelli inchioda il Governo (Di giovedì 13 agosto 2020) La deputata leghista Elena Murelli, coinvolta nello scandalo del bonus di 600 euro, ha messo il Governo con le spalle al muro per la gestione dell’emergenza. I primi nomi a saltare fuori dallo scandalo dei “furbetti del bonus”sono stati quelli dei due deputati della Lega Andrea Dara e Elena Murelli. Se nei giorni scorsi si … L'articolo I furbetti del bonus non sono l’unico problema dell’Italia: la deputata Elena Murelli inchioda il Governo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

