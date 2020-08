Hudson & Rex: trama, cast e anticipazioni stasera 13 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) In un periodo in cui il piccolo e grande schermo pullulano di prequel, sequel e roboot non poteva mancare Hudson & Rex. La serie tv canadese, in onda oggi 13 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è il remake della celebre fiction Austriaca degli anni ‘90 ideata da Peter Hajek e Peter Moser. Prosegue quindi il percorso narrativo del telefilm, diretto da Felipe Rodriguez, Alison Reid e John Vatcher, che nelle scorse puntate ha seguito le indagini del poliziotto Charlie e il suo fidato alleato a quattro zampe, pronto a qualsiasi pericolo pur di difendere l’agente. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Hudson & Rex! Segui Termometro Politico su Google News Hudson ... Leggi su termometropolitico

