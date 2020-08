Highlights e gol Lipsia-Atletico Madrid 2-1: Champions League 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Lipsia-Atletico Madrid, quarto di finale della Final Eight della Champions League 2019-20. Termina in maniera incredibile la sfida a Lisbona tra i tedeschi e i spagnoli con il Lipsia che stacca il pass grazie a un clamoroso 2-1. Dani Olmo apre le marcature, Joao Felix pareggia su calcio di rigore ma è Adams a deciderla con una rete all’88’ che proietta il Lipsia in semifinale contro il PSG. Leggi su sportface

