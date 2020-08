Hai le mestruazioni? Non devi andare al lavoro. In India arriva il supercongedo di 10 giorni (Di giovedì 13 agosto 2020) Un congedo di dieci giorni annuali per le donne che hanno le mestruazioni. E' la decisione della Zomato, una multinazionale Indiana di servizi online, che ha annunciato di aver introdotto un congedo pagato di dieci giorni all'anno per le dipendenti donne e per i dipendenti transgender che hanno il ciclo. Il fondatore Deepinder Goyal ha spiegato che "la nostra azienda vuole favorire una cultura basata sulla fiducia, la verità e l'accettazione". L'introduzione di questo tipo di congedo era caldeggiato da molte associazioni che si occupano di diritti delle donne. Ora si vedrà se altre aziende saranno disposte a seguire la strada di Zomato. Zomato ha giustificato così la scelta del numero di giorni di congedo: «La maggior parte delle donne ha quattordici ... Leggi su iltempo

