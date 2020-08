Greg Paltrineri batte se stesso, nuovo record nei 1500 stile libero (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - L'italiano Gregorio Paltrinieri ha stabilito questa sera a Roma il nuovo record europeo e italiano assoluto dei 1500 metri stile libero in 14'33"10. L'eccellente prestazione il campione azzurro l'ha ottenuta nell'ultima gara della 57esima edizione del 'Trofeo Settecolli' andato di scena allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, abbassando di quasi un secondo il già suo primato continentale che dagli Europei di Londra del 2016 era 14'34"04. Le prossime sfide 'Greg' ha condotto la gara in maniera perfetta sotto l'aspetto tecnico con parziali ogni 50 metri sempre sotto i 30 secondi. Alle spalle del campione olimpico e tre volte mondiale della distanza più lunga del nuoto in piscina, l'azzurro Domenico Acerenza con 14'49"98 (personale). Fino ai 1300 metri Paltrinieri era in ... Leggi su agi

