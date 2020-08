"Grazie Gasperini, i tecnici italiani migliori? Una...". L'ex ct francese Domenech sputa su Atalanta e Italia: valanga di insulti (Di giovedì 13 agosto 2020) Ricordate Raymond Domenech? L'ex (spocchiosissimo) ct della Francia sconfitta dall'Italia nel Mondiale 2006 gode per il successo del Psg contro l'Atalanta e fin qui, da transalpino, nessuna sorpresa. Ma il suo post su Twitter dopo il quarto di finale di Champions League vinto dai parigini in pieno recupero è una presa per i fondelli per Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, e in generale tutti i tecnici Italiani. "Bravo al PSG per questa bella emozione e Grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. La leggenda che i tecnici Italiani grandi dal punto di vista tattico stavolta resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio". Al di là degli insulti ... Leggi su liberoquotidiano

