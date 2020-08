Grave incidente ferroviario, treno deraglia e prende fuoco: morti e feriti (Di giovedì 13 agosto 2020) Un treno &eGrave; deragliato nel nord-est della Scozia vicino Stonehaven, nella contea di Aberdeen: tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, questa mattina, parlava di un incidente “estremamente Grave”. Le vittime sono il pap&aGrave; di tre figli Brett McCullough, 45 anni, Donald Dinnie e un passeggero di cui non si conosce l’identit&aGrave;. I parenti affranti e i colleghi di due delle vittime hanno parlato della loro agonia. Il signor McCullough, sposato, e padre di tre figli era diventato macchinista dopo aver lavorato come ingegnere del gas. Un funzionario sindacale ha detto che i colleghi “sono affranti per la sua perdita”, che lascia Stephanie e tre bambini, due ragazze e un ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente in A12, 5 feriti: riaperto il tratto ma sono 7 i km di coda [AGG] IVG.it Napoli, si schiantano moto e scooter, 66enne muore per gravi lesioni

Un incidente mortale ha avuto luogo intorno alla mezzanotte di ieri nel quartiere di San Pietro a Patierno, fra una moto guidata da un uomo di 22 anni e uno scooter condotto da un uomo di 66 anni; que ...

Venezia, barchino contro bricola: un morto e un ferito grave

Cristiano Argagnotto, 51 anni, non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto lungo il canale San Giuliano alle 16.45. VENEZIA. Una piccola e veloce imbarcazione si è schiantata contro una bricola (palo di ...

