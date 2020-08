Gp Spagna, Vettel: "Non sono frustato: amo il mio lavoro, voglio vincere ancora" (Di giovedì 13 agosto 2020) Tante e tante domande a Sebastian Vettel . Una conferenza insolitamente lunga per il tedesco, che ha ricevuto molte domande sul presente e sul futuro, alle quali il tedesco non si è sottratto nel ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

AlbaEmilian : RT @SkySportF1: Via prima della fine del 2020? #Vettel risponde così in conferenza #SpanishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Formula 1, conferenza GP Spagna. Ricciardo difende Vettel: 'Non è uno che scappa': L'australiano della Renault dife… - SkySportF1 : Via prima della fine del 2020? #Vettel risponde così in conferenza #SpanishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : Ferrari, Vettel nella conferenza GP Spagna: 'Mare agitato, ma non credo di lasciare prima' - sportli26181512 : Ferrari, Vettel nella conferenza GP Spagna: 'Mare agitato, ma non credo di lasciare prima': Il pilota tedesco nel g… -