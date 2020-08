Giulia Pauselli e Marcello analisi Covid: polemica viaggio Spagna e ritorno (Di giovedì 13 agosto 2020) Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono sottoposti a delle analisi per capire se hanno contratto il Coronavirus. Prima di rimettersi in viaggio, dopo le vacanze passate in Spagna, hanno deciso di capire se sono sani o se avrebbero dovuto fermarsi, rinunciando agli spostamenti qui in Italia. Una vacanza che non sembra finire mai, quella … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

