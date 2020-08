Giulia De Lellis e Andrea Damante è di nuovo crisi, lei: siamo in pausa (Di giovedì 13 agosto 2020) I fan dei Damellis di nuovo in ansia per la loro rottura Sembra davvero un’estate tormentata per molti ex protagonisti di Uomini e donne. Ancora una volta, sotto i riflettori, sonno finiti Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia secondo alcune indiscrezioni è scoppiata di nuovo e a confermare la crisi è proprio la nota influencer. Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno annunciato la rottura ma lei ha fatto capire in modo diretto di essere in pausa di riflessione. Recentemente il Dama ha rilasciato un intervista al settimanale Chi e le sue parole hanno scatenato i fan.“Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo ... Leggi su kontrokultura

