Giulia De Lellis addio ad Andrea Damante, vacanze insieme con Carlo Gussalli Beretta: gli indizi (Di giovedì 13 agosto 2020) Giulia De Lellis addio ad Andrea Damante vacanze insieme con Carlo Gussalli Beretta: ecco gli indizi. Ancora news per una delle coppie più seguite sui social. Infatti i due, tornati insieme dopo che lei ha raccontato in un libro tutti i tradimenti subiti, pare siano di nuovo ai ferri corti, ma questa volta ad aver trovato qualcun altro sarebbe proprio l’ex gieffina che sarebbe in amichevoli rapporti con Carlo Gussalli Beretta. A riportare la notizia è Giornalettismo che racconta che i due sarebbero stati visti in vacanza insieme in Toscana con la famiglia di lui. Sebbene non ci siano foto esplicite ... Leggi su newscronaca.myblog

