Giornata internazionale dei mancini 2020: perché si celebra e chi sono i vip (Di giovedì 13 agosto 2020) Giornata internazionale dei mancini 2020: perché si celebra e chi sono i vip Nel lontano 1992, nel Regno Unito, il Left Handers Club (il club dei mancini) decise di istituire la Giornata internazionale dei mancini, che si festeggia proprio oggi, 13 agosto. La ricorrenza ha la particolarità di essere un avvenimento di riscatto per tutte le persone abituate a utilizzare la mano sinistra, visto che solitamente nel corso del tempo questa caratteristica è stata vista come un difetto. “La mano del diavolo” è considerata la sinistra, secondo un’antica credenza popolare. Anche il linguaggio non aiuta, visto che “left” è il contrario di “right” (che ... Leggi su termometropolitico

