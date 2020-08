Gioele era in auto con la mamma al momento dell’incidente: spunta video che li riprende insieme (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre proseguono le ricerche del piccolo Gioele, scomparso lunedì 3 agosto insieme alla mamma Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, spunta un video che conferma la presenza del bambino di 4 anni quando la dj, a bordo della Opel Corsa, è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata Militiello. … L'articolo Gioele era in auto con la mamma al momento dell’incidente: spunta video che li riprende insieme Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

