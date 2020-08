Giappone, prezzi produzione in accelerazione a luglio (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Recuperano i prezzi alla produzione in Giappone a luglio. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dello 0,9% su base annua, rispetto al -1,6% del mese precedente.Il dato è migliore delle attese che indicavano un calo più forte pari a -1,1%. Su base mensile, i prezzi all’industria hanno registrato un incremento dello 0,6%, in linea con la variazione registrata il mese precedente e superiore al +0,3% del consensus. I prezzi import hanno segnato un aumento dell’1,9% su base mensile ed un calo del 12,6% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,8% su mese e scesi del 3,2% su anno. Leggi su quifinanza

