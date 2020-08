Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, gita coi figli nella Lunigiana (FOTO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Giornata all’insegna delle vacanze per Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. La coppia formata dal portiere della Juventus e dalla giornalista di Sky ha trascorso la giornata con i figli tra le bellezze naturalistiche della Lunigiana, la storica regione italiana tra Liguria e Toscana. Il portiere ha scherzato così sul suo profilo Instagram, pubblicando una FOTO della famiglia e aggiungendo: “Mauritius? No, Lunigiana”. Visualizza questo post su Instagram Mauritius? No, Lunigiana 🇮🇹#Treschietto #radici #famiglia #italiabella Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@GianluigiBuffon) in data: 13 Ago 2020 ... Leggi su sportface

Basilio9210 : Gianluigi Buffon en Barbosa ?? - footierumorbot : Gianluigi Buffon to move to MLS? - zazoomblog : Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico gita coi figli nella Lunigiana (FOTO) - #Gianluigi #Buffon #Ilaria #D’Amico - AwisiAJ : @phoenixfmzambia I see Paolo Maldini, the original Ronaldo, Cafu, Genarro Gattuso, Gianluigi Buffon, Diego Maradona… - SportsCardBOT : RT @Actually_Soccer: ACTUALLY CARDS: CALCIATORI PANINI 1995/96: Gianluigi BUFFON! -