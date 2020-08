Gestione Emergenza, avviso di garanzia per Conte e i ministri – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Per la Gestione dell’Emergenza Coronavirus, notificato un avviso di garanzia per il presidente Giuseppe Conte e diversi ministri. La procura di Roma ha oggi notificato una serie di avvisi di garanzia per il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza. Le denunce nei loro confronti arrivano da … L'articolo Gestione Emergenza, avviso di garanzia per Conte e i ministri – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

