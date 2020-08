Gerry Scotti vive qui a 63 anni: non crederete ai vostri occhi [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Dove vivono i vip? Come hanno arredato la loro casa? Il loro gusto quanto rispecchia l’idea che abbiamo del loro stile di vita? Quanto è lussuoso il quartiere che hanno scelto? Oggi vi mostriamo dove vive Gerry Scotti, in assoluto uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Beh, trattenete il fiato! Una casa lussuosa, perfetta per il suo cachet notoriamente tra i più alti della tv. D’altronde a Gerry Scotti non manca neppure il gusto, dal momento che la sua compagna Gabriella deve averne parecchio. La donna è un architetto affermato, e la coppia vive in uno dei quartieri più famosi e lussuosi di Milano. Insieme al conduttore, proprio in quella stessa zona, vivono parecchi altri vip e colleghi. Già solo ... Leggi su velvetgossip

Striscia : Buon compleanno al nostro Gerry Scotti ???? - AreRockNRolla : @therealpallazzo Il Pavia per Gerry Scotti - atarvssia : [voce di gerry scotti]: MINHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - ilGerrino92 : ***BOTTO D'ASCOLTI*** per le repliche di #TheWall! ?????? Lo spettacolare Game Show condotto da Gerry Scotti continua… - Pinkie_wendy : Hanno fatto pure l'articolooo -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Cosa c’entra Gerry Scotti con Harry Style? Ecco il conduttore come non l’avete mai visto Il Fatto Quotidiano Un anno senza Nadia Toffa: stasera in tv l’omaggio de Le Iene

In prima serata su Italia 1 il ricordo di chi ha lavorato con la giornalista e inviata dietro le telecamere. Si intitola “Le Iene per Nadia” lo speciale dedicato alla Toffa in onda nel giorno della su ...

‘Le Iene per Nadia Toffa’: su Italia1 il ricordo di chi ha lavorato con lei dietro le telecamere

Oggi, 13 agosto, ricorre il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa, indimenticabile giornalista e conduttrice televisiva che fino all’ultimo ha lottato con tutta la forza di cui era capace ...

In prima serata su Italia 1 il ricordo di chi ha lavorato con la giornalista e inviata dietro le telecamere. Si intitola “Le Iene per Nadia” lo speciale dedicato alla Toffa in onda nel giorno della su ...Oggi, 13 agosto, ricorre il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa, indimenticabile giornalista e conduttrice televisiva che fino all’ultimo ha lottato con tutta la forza di cui era capace ...