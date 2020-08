‘Genova ore 11:36’, nel giorno dell’anniversario in tv il film su crollo del Ponte Morandi (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – A due anni dal crollo del Ponte Morandi di Genova, Rai3 trasmette venerdi’ 14 agosto in seconda serata, alle 23.50, ‘Genova ore 11:36’, un film realizzato da Giorgio Nerone e Fabrizia Merolla con Emilio Fabio Torsello e la regia di Emiliano Bechi Gabrielli, che racconta da un punto di vista diverso il crollo del ponte Morandi. Non una video inchiesta sulle responsabilita’, ma un tentativo di ridare dignita’ e memoria a chi ha perso la vita e a chi rimarra’ segnato per sempre da quell’incredibile accadimento. Il documentario parte dalle immagini esclusive realizzate subito dopo il crollo e nei 5 giorni successivi. Si sviluppa attraverso le storie di chi quel giorno era sul ponte. Otto mesi di lavoro, una unita’ di autori, sceneggiatori e film-maker dedicata. Oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori, forze dell’ordine. Piu’ di 300 ore di materiale girato per raccontare quelle vite, ignote tra loro, che si sono trovate nello stesso punto, alla medesima ora, nell’attimo in cui la struttura del ponte crolla. ‘Genova ore 11:36′ e’ un film che indaga il senso di fatalita’ e di profonda ingiustizia che regola il rapporto tra la vita e la morte di ciascuno di noi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: ‘Genova ore 11:36’, nel giorno dell’anniversario in tv il film su crollo del Ponte Morandi Coronavirus, Magi (Omceo Roma): “Momento difficile, c’è preoccupazione” Si finge regista e abusa di aspiranti attrici: arrestato 40enne a Roma Coronavirus, Lopalco: “Casi attuali sono l’innesco della seconda ondata” Coronavirus, la Lombardia sdogana il gioco delle carte al bar Scuola, Marzetti: “Per il rientro in aula continuare a rispettare le regole anticontagio” Leggi su dire

TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? AUTOSTRADE : alle ore 22 è stato aperto al traffico il Ponte Genova San Giorgio. Ecco le immagini co… - matteoc1951 : RT @daniele_tissone: Sento parlare in queste ore di modifiche o meglio di abrogazione dei #decretisicurezza Spero sia vero. In ogni caso ri… - XMERIDIO78 : RT @daniele_tissone: Sento parlare in queste ore di modifiche o meglio di abrogazione dei #decretisicurezza Spero sia vero. In ogni caso ri… - serebellardinel : RT @daniele_tissone: Sento parlare in queste ore di modifiche o meglio di abrogazione dei #decretisicurezza Spero sia vero. In ogni caso ri… - 007Vincentxxx : RT @daniele_tissone: Sento parlare in queste ore di modifiche o meglio di abrogazione dei #decretisicurezza Spero sia vero. In ogni caso ri… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Genova ore Coronavirus, 5 morti e 190 nuovi casi in Italia Affaritaliani.it