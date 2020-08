Genova, crollo del Ponte Morandi: a fine settembre i risultati dell’inchiesta (Di giovedì 13 agosto 2020) “A fine settembre, primi di ottobre, consegneremo ai magistrati i risultati dell’inchiesta sul crollo del Ponte; altre tre sono ancora aperte“. Lo annuncia in una intervista al magazine online dell’Eurispes il Colonnello Ivan Bixio, Comandante del I Gruppo di Genova della Guardia di Finanza. “Una riguarda l’attività di falsificazione di report legati alla sicurezza sui viadotti autostradali – spiega – indagando sul Morandi, su come veniva monitorato e controllato, è emersa un’attività di falsificazione relativa ai controlli su altri viadotti; ne abbiamo contanti almeno una ventina. Queste falsificazioni si traducevano in condotte sia di tipo manipolativo – venivano alterati calcoli e ... Leggi su meteoweb.eu

FirenzePost : Ponte di Genova: il 14 agosto commemorazione delle 43 vittime, a 2 anni dal crollo - Miti_Vigliero : RT @TgrRai: Ultimi preparativi della “Radura della Memoria” sotto al nuovo viadotto #Genova San Giorgio per la cerimonia dedicata alle 43 v… - luponzi : RT @TgrRai: Ultimi preparativi della “Radura della Memoria” sotto al nuovo viadotto #Genova San Giorgio per la cerimonia dedicata alle 43 v… - TgrRai : Ultimi preparativi della “Radura della Memoria” sotto al nuovo viadotto #Genova San Giorgio per la cerimonia dedica… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: (AGI) - Genova, 12 ago. - L'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha subito un rallentam… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova crollo Donato al Comune di Genova il camion Basko simbolo del crollo del ponte Morandi Corriere della Sera Ponte di Genova: il 14 agosto commemorazione delle 43 vittime, a 2 anni dal crollo

degli alberi sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio, l’affissione di una targa a palazzo Tursi, tre fiaccolate serali. Gli eventi sono stati concordati tra il comitato Ricordo vittime ponte Mora ...

Seregno: i fratelli Confalonieri al lavoro nel giardino dedicato alle vittime del ponte Morandi

La loro Confer snc tra le 330 imprese impegnate a Genova per la realizzazione del ponte San Giorgio e della “Radura della Memoria” che sarà inaugurata il 14 agosto. I due artigiani hanno preparato e p ...

degli alberi sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio, l’affissione di una targa a palazzo Tursi, tre fiaccolate serali. Gli eventi sono stati concordati tra il comitato Ricordo vittime ponte Mora ...La loro Confer snc tra le 330 imprese impegnate a Genova per la realizzazione del ponte San Giorgio e della “Radura della Memoria” che sarà inaugurata il 14 agosto. I due artigiani hanno preparato e p ...