Gasperini: si impara sempre - Video «Ora l’Atalanta pensa al futuro» (Di giovedì 13 agosto 2020) «L’Atalanta da questa esperienza deve imparare a migliorare». Lo dice Gasperini in un Video che la squadra pubblica online. Il mister saluta anche i tifosi: «In tutti questi mesi abbiamo sentito la vicinanza di Bergamo, speriamo di riavere presto la nostra gente allo stadio». Leggi su ecodibergamo

«O vinciamo o impariamo», aveva dichiarato Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Paris Saint Germain. Sicuramente ha imparato. Ha imparato che le partite, specialmente in Champions, fin ...

