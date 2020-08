Gasperini: si impara sempre «Ora l’Atalanta pensa al futuro» (Di giovedì 13 agosto 2020) «L’Atalanta da questa esperienza deve imparare a migliorare». Lo dice Gasperini in un video che la squadra pubblica online. Il mister saluta anche i tifosi: «In tutti questi mesi abbiamo sentito la vicinanza di Bergamo, speriamo di riavere presto la nostra gente allo stadio». Leggi su ecodibergamo

«O vinciamo o impariamo», aveva dichiarato Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Paris Saint Germain. Sicuramente ha imparato. Ha imparato che le partite, specialmente in Champions, fin ...

Champions League, a Lisbona stasera l’Atalanta sfida il Psg di Neymar e sogna l’impresa

Il sogno nerazzurro è anche dentro i due furgoni arrivati da Bergamo pieni di attrezzature e di cibo: Gabriele, lo chef di Zingonia, ha portato scorte sufficienti da qui alla finale. Non è follia, l’A ...

