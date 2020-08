Gasperini: “Dopo stasera il PSG può giocarsi la finale” – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il PSG. Ecco le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il PSG. Ecco le sue dichiarazioni: «C’è grandissimo equilibrio, questa è una competizione in cui i dettagli determinano il risultato. Sono partite secche, possono essere capovolte come è successo questa sera. È una competizione molto affascinante, il PSG ha sicuramente le credenziali anche la finale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

