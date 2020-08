Gasparri: Conte fa leggi ad personam per il suocero. Come Braccio di Ferro difende la fidanzata Olivia… (Di giovedì 13 agosto 2020) ”D’ora in poi chiamerò Giuseppe Conte Braccio di Ferro. Il protagonista di antichi cartoni animati, il marinaio che ingoiando spinaci diventava fortissimo, scendeva sempre in campo per difendere la sua fidanzata Olivia”. Lo dice Maurizio Gasparri che attacca Conte: “Anche Conte difende Olivia, la sua fidanzata, la cui famiglia gestisce l’hotel Plaza ed ora, grazie a norme varate da Conte, riuscirà a non subire conseguenze penali per il mancato pagamento della tassa di soggiorno. Giuseppe Conte-Braccio di Ferro cambia la legge e Olivia e il papà smettono di urlare, Come in quei vecchi e ... Leggi su secoloditalia

Adnkronos : Gasparri: 'Conte in condizione di reiterare reato' - FirenzePost : Denunce Conte e 6 ministri: Gasparri, procura annuncia archiviazione ancor prima d’indagare - RobertoZucchi11 : Atti desecretati, Gasparri contro Conte: 'Ritengo possa inquinare le prove' - ErmesMoras1 : RT @ImolaOggi: ??Gasparri: Conte potrebbe reiterare il reato e occultare le prove, la Magistratura ha il dovere di eseguire determinati prov… - Maura05031294 : Gasparri vs Conte: può reiterare il reato e occultare le prove -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri Conte Gasparri: "Conte in condizione di reiterare reato" Adnkronos Denunce Conte e 6 ministri: Gasparri, procura annuncia archiviazione ancor prima d’indagare

ROMA – Dopo che i legami esistenti fra la magistratura e i partiti di sinistra sono apparsi evidenti con l’inchiesta su Palamara, adesso emerge lo strano comportamento della procura capitolina, già de ...

Il centrodestra inchioda Conte. L'ipotesi mozione di sfiducia

Esattamente un anno fa Matteo Salvini presentava in Senato una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte, aprendo la crisi del governo gialloverde ed ora è tentato di provare il bis. Nella Lega e in Fratel ...

ROMA – Dopo che i legami esistenti fra la magistratura e i partiti di sinistra sono apparsi evidenti con l’inchiesta su Palamara, adesso emerge lo strano comportamento della procura capitolina, già de ...Esattamente un anno fa Matteo Salvini presentava in Senato una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte, aprendo la crisi del governo gialloverde ed ora è tentato di provare il bis. Nella Lega e in Fratel ...