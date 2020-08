Futuro Cristiano Ronaldo: le parole del suo entourage (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Futuro di Cristiano Ronaldo è a Torino, alla Juventus. A dirlo è AS che riporta il pensiero dell'entourage del portoghese che ha parlato per smentire categoricamente ogni voce sul possibile addio del 5 volte Pallone d'Oro accostato in queste ore a diverse squadre.Cristiano Ronaldo: le parole dell'entouragecaption id="attachment 986659" align="alignnone" width="757" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/caption"Tutto falso". L'entourage di Cristiano Ronaldo smentisce una sua possibile uscita dalla Juventus e anche il fatto che sia stato offerto a molti club da Jorge Mendes. Le recenti notizie relative alla possibile cessione del calciatore, offerto a tante ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Futuro Cristiano Ronaldo: le parole del suo entourage - - tyrannus666 : @PauDybala_JR non puo partire, lui e il futuro di questa squadra, se la sua partenza e per i debiti sarebbe miglior… - lpasquarelli96 : Molto onestamente, quando c'è in bilico il futuro di Cristiano dei rumours sulla possibile partenza di Dybala me ne… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo medita sul futuro: spunta la 'ricca' pista Qatar... - - infoitsport : Juventus, nuova rivelazione sul futuro di Cristiano Ronaldo -